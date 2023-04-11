В Курске почтили память узников фашистских концлагерей

В регионе немало памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти узников фашистских концлагерей.

Как отметил председатель Курского городского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Иван Малков, всего во времена Великой Отечественной войны в Германии и на оккупированных фашистами территориях было создано более 14 тысяч концлагерей.

В Курске действовало не менее восьми подобных мест, в которых содержались свыше 10 тысяч человек. В 1943 году при освобождении города были спасены 250 узников.

Участники митинга возложили венки и цветы к памятному знаку.