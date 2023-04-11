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НовостиПобеда11 апреля 2023 8:06

В Курске почтили память узников фашистских концлагерей

Участники митинга возложили венки и цветы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе немало памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны

В регионе немало памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти узников фашистских концлагерей.

Как отметил председатель Курского городского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Иван Малков, всего во времена Великой Отечественной войны в Германии и на оккупированных фашистами территориях было создано более 14 тысяч концлагерей.

В Курске действовало не менее восьми подобных мест, в которых содержались свыше 10 тысяч человек. В 1943 году при освобождении города были спасены 250 узников.

Участники митинга возложили венки и цветы к памятному знаку.