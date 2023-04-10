Курская теннисистка Дарья Харланова завоевала серебро на международном турнире в Фергане

Дарья Харланова. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В 280-тысячном узбекском городке прошел международный теннисный турнир ITF World Tennis Junior J30 Fergana в одиночном разряде среди девушек до 19 лет. На пути в финал курская спортсменка Дарья Харланова выиграла четыре поединка.

Поочередно наша землячка одолела узбечку Шажоду Мамажанову (6:1, 6:1), казашек Амиру Кацуган (6:2, 6:0), Жанель Оспанову (6:1, 6:1) и россиянку Викторию Егорову (6:4, 7:6). Но в матче за золото Дарья уступила местной спортсменке Злате Чиннова (3:6, 2:6).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, Дарья Харланова выиграла всероссийский турнир по теннису в Воронеже. В финале она расправилась с Василиссой Куприяновой из Рязани (6:4, 6:4).