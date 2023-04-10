В результате обстрела ВСУ обесточены два курских села

Об обстреле приграничья сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района Курской области в результате обстрела с территории Украины окрестностей села Плехово. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

- Ремонтная бригада выехала на место, - добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что в Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности.

Глава региона Роман Старовойт уточнил, что мера эта предпринята в соответствии с решениями, к которым пришли во взаимодействии с федеральными коллегами, "теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области".