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НовостиСпорт10 апреля 2023 13:52

Курские каратисты выиграли семь медалей в Орле

В соседнем регионе состоялось первенство страны
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В первенстве России по всестилевому каратэ приняли участие 1583 спортсмена от 14 до 20 лет из 57 регионов. В сборную Курской области вошли 18 воспитанников Ассоциации Витязей и спортивной школы имени Н.И. Солодухина. В активе наших земляков семь наград.

Первые места в своих весовых категориях заняли Никита Величкин, Михаил Крюков и Владимир Сметанин. Серебряными призерами стали Адам Мурадян и Кирилл Величкин. Тройки сильнейших замкнули Кристина Руцкая и Павел Вертиков. Тренируются спортсмены под руководством Виталия Горохова.