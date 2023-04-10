Курские каратисты выиграли семь медалей в Орле

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В первенстве России по всестилевому каратэ приняли участие 1583 спортсмена от 14 до 20 лет из 57 регионов. В сборную Курской области вошли 18 воспитанников Ассоциации Витязей и спортивной школы имени Н.И. Солодухина. В активе наших земляков семь наград.

Первые места в своих весовых категориях заняли Никита Величкин, Михаил Крюков и Владимир Сметанин. Серебряными призерами стали Адам Мурадян и Кирилл Величкин. Тройки сильнейших замкнули Кристина Руцкая и Павел Вертиков. Тренируются спортсмены под руководством Виталия Горохова.