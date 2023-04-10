Курянин стал призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Курские школьники ежегодно побеждают в олимпиадах высокого уровня
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Десятиклассник из школы №30 Курска Сергей Соломатников стал призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Для него это первые соревнования такого уровня, к которым юноша серьезно готовился вместе со своим педагогом Еленой Николаевной Сотниковой.
Также школьник проходил учебно-тренировочные сборы, организованные региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Успех». Поздравляем с победой!