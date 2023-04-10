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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:19

Курянин стал призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Сергей Соломатников учится в школе номер 30
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские школьники ежегодно побеждают в олимпиадах высокого уровня

Курские школьники ежегодно побеждают в олимпиадах высокого уровня

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Десятиклассник из школы №30 Курска Сергей Соломатников стал призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Для него это первые соревнования такого уровня, к которым юноша серьезно готовился вместе со своим педагогом Еленой Николаевной Сотниковой.

Также школьник проходил учебно-тренировочные сборы, организованные региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Успех». Поздравляем с победой!