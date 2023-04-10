Курский "ЮЗГУ-Атом" завершил игровой марафон без поражений

Курский "ЮЗГУ-Атом" завершил в Калининграде десятый тур. Игровой марафон из четырех матчей наши девушки провели без поражений, поставив точку тяжелейшим поединком с клубом "Тюмень".

«Омь» (Омск) - «ЮЗГУ-Атом» - 1:3 (20:25, 34:32, 16:25, 20:25)

«Тюмень» - «ЮЗГУ-Атом» - 1:3 (25:16, 18:25, 21:25, 13:25)

«ЮЗГУ-Атом» - «Омь» (Омск) - 3:0 (25:15, 27:25, 25:11)

«ЮЗГУ-Атом» - «Тюмень» - 3:2 (17:25, 23:25, 25:22, 25:12, 15:10)

Поздравляем!

Сейчас курский клуб занимает первое место в турнирной таблице. Окончательное положение команд перед финальными турами будет известно после 12 апреля, когда последние матчи проведет череповецкая «Северянка». В финальные туры, по итогам которых будет определен победитель Высшей лиги «А», выйдут шесть лучших команд предварительного этапа. Один из туров пройдет в Курске, другой в Череповце.