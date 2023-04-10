В День здоровья первый этап диспансеризации прошли около ста курян

Всем желающим исследовали состояние сердца с помощью кардиовизора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День здоровья в торговом комплексе «МегаГРИНН» прошла акция «Будь здоров!».

На втором этаже комплекса бесплатно и без предварительной записи все желающие смогли пройти первый этап диспансеризации. Медики измеряли артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, проводили спирометрию и забор крови для анализа.

Также всем желающим исследовали состояние сердца с помощью кардиовизора. Этот диагностический комплекс позволяет сразу выводить изображение сердца на экран компьютера, что дает возможность моментально выявить патологии.

- Здоровье прежде всего зависит от профилактики: болезни легче предупредить, чем лечить. В любой день в Центре здоровья можно пройти диспансеризацию, а также сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. Сейчас наблюдается значительный спад заболеваемости ковидом, но полностью болезнь не ушла. Ежедневно в области диагностируется около 40 новых случаев заболевания. Болезнь в первую очередь поражает людей из групп риска – представителей старшего поколения, пациентов с хроническими заболеваниями, - отметила министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.

Также на площадке перед торговым центром работал передвижной флюорографический кабинет.