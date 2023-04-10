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НовостиДеловой Курск10 апреля 2023 5:41

В Курской области построят новый поселок

Возводить его будут в Железногорском районе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Параллельно за счет бюджетных средств построят социальные объекты

Параллельно за счет бюджетных средств построят социальные объекты

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорском районе Курской области планируют построить новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Он появится в районе населенного пункта Долгая Щека.

Проект подразумевает строительство жилья для сотрудников одной из компаний, дома будет возводить инвестор. Параллельно за счет бюджетных средств построят социальные объекты: физкультурно–оздоровительный комплекс на 32 посещения в сутки, детский сад на 60 мест, объекты инженерной инфраструктуры. В планах строительство школы.

- Это будет достаточно большой и современный поселок с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, - сказал вице-губернатор Роман Денисов.

Социальные и инженерные объекты возведут в 2023-2024 годах. Строительство жилья будут вести на протяжении семи лет. Полностью проект завершат к 2029 году.