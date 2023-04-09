Курское «Динамо» вышло в финал Премьер-лиги

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 9 апреля, в столичном «Баскет Холле» состоялся второй матч полуфинальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион и вторая команда минувшего регулярного чемпионата курское «Динамо» гостило у финишировавшего третьим московского МБА. Если в Курске москвички не смогли бросить вызов хозяйкам паркета, то на своей площадке смотрелись куда увереннее. В первой четверти верх взяли девушки из МБА – 22:15. Во второй подопечные Тибо Пети немного сократили отставание в счете (21:17), а после третьего игрового отрезка и вовсе повели – 65:61. Но развить успех в четвертой четверти динамовки не смогли, но самое главное, что добились итогового перевеса – 78:76 в пользу курского клуба.

В ТОП-5 результативных игроков «Динамо» вошли – Елизавета Шабанова (19 очков), Аделина Абайбурова (14), Эзин Калу (13), Елизавета Комарова (десять) и Ольга Фролкина (восемь). Теперь в финальной серии, которая продлится до трех побед одной из команд, курянки сыграют с победителем пары УГМК (Екатеринбург) – «Надежда» (Оренбург).