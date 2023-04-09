Многодетная семья из Курской области потеряла дом из-за пожара

Многодетная семья из Курской области потеряла дом в пожаре. Об этом сообщила администрация региона. ЧП случилось 7 апреля в селе Кунье Горшеченского района. Огонь полностью уничтожил двухэтажное жилье семьи Захарченко.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, никто не пострадал. Сейчас дети временно переехали к бабушке. А их мама Оксана занимается поиском жилья в аренду.

Мминистр социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова отметила, что семье оказали помощь, в частности, собрали нужные вещи детям. В ближайшие время они получат помощь от благотворительных организаций.