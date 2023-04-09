Курский «Авангард» упустил победу в Калуге

Фото со страницы ФК "Калуга" в VK.

Накануне, 8 апреля, на стадионе «Орбита» «Калуга» принимала курский «Авангард» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге. После нулевого первого тайма команды куда активнее провели вторую половину встречи. На 61-й минуте наш лучший бомбардир в этом сезоне Михаил Земсков вывел «Авангард» вперед. От второй победы курян отделяли восемь минут, но в концовке встречи хозяева все перевернули с ног на голову. Злым гением для курского клуба стал самый меткий игрок «Калуги» Иван Хлебородов. На 82-й и 90+ минутах он оформил дубль, предопределив волевой успех хозяев поля – 2:1.

«Авангард»: Терешкин (Скоробогатько, 33), Бобрышов, Пономарев, Войнов, Ковалев, Земсков (Максумов, 70), Набатов, Гершун (Лошков, 82), Имуллин (Савин, 46), Агеев, Вяткин (Игнатенко, 46). После вчерашнего поражения «Авангард» занимает третье место с 20 очками в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (27). Вторым идет брянское «Динамо» (21). Теперь 15 апреля курский клуб примет на «Трудовых резервах» «Сокол». Начало игры в 15:00.