В Курске отбирают кандидатов на награждение медалью "Во славу отцовства"

Медаль является наградой города за достойное отцовство Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Курска объявляет о начале отбора кандидатов на представление к награждению медалью города Курска «Во славу отцовства».

Медаль является наградой города за достойное отцовство. Ею награждаются отцы, постоянно зарегистрированные по месту жительства на территории Курска, воспитавшие и (или) воспитывающие трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку.

Более подробная информация и перечень необходимых документов размещены на сайте администрации города Курска в разделе Социальная сфера/Семейная политика

https://www.kurskadmin.ru/activity/socialnaya_sfera/semeynaya-politika/

Ходатайства от организаций и документы согласно перечню принимаются в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска (ул. Ленина, 15, 4-й этаж) до 1 июня 2023 года.

Дополнительные разъяснения по оформлению документов можно получить в отделе семейной политики комитета по телефону: 8 (4712) 52-66-96.