Курянин устроил пожар на площади 150 квадратных метров

В регионе участились пожары Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во время профилактического рейда в Фатеже Курской области оперативная группа администрации выявила поджигателя, рассказали в ГУ МЧС региона. Мужчина стал виновником пожара на площади 150 квадратных метров. И хотя поймать за руку курянина не удалось, специалисты сделали несколько фотографий, на которых четко было видно лицо местного жителя. Он успел «организовать» несколько очагов, огонь от которых распространился на значительную территорию.

Как выяснилось позже, мужчина шел по своим делам, а по дороге просто решил поджечь сухую траву. С места преступления он успел скрыться. Пожар был ликвидирован силами местной пожарной части и добровольной пожарной дружины.

Администрация города передала фотоматериалы в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам. Виновником пожара оказался местный 35-летний житель , которого опознали и доставили в отдел для составления протокола. Теперь ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей.