Курянке Фаине Коршуновой исполнилось сто лет

В мэрии сказали, что помогут столетней курянке также с инвалидной коляской Фото: Даниил НАЙХИН

Фаина Коршунова — участница Великой Отечественной войны, вдова умершего участника Великой Отечественной войны и инвалида II группы.

Фаина Петровна родилась в Ленинградской области. Она начала работать с 14 лет, закончив школу и училище в Кронштадте, где получила профессию повара и телефонистки.

- Фаине Петровне было 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Тогда она пошла в военкомат, который направил ее в воинскую часть, где она приняла присягу. Ей определили место службы в походной кухне поваром и по совместительству телефонисткой. Фаина Петровна получила ранение ног и чудом выжила. После выздоровления она работала в архиве НКВД, а День Победы встречала в Курске. Позднее трудилась в одном из садиков в Железнодорожном округе города, - рассказали в мэрии.

Сейчас участница Великой Отечественной войны проживает с сыном. В этом году ее собственную квартиру отремонтируют за средства из городского бюджета, пообещали горвласти.