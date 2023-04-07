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НовостиПолитика7 апреля 2023 10:59

В приграничье Курской области усилят меры безопастности

Пристальное внимание уделят работе аграриев в этих районах
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Под особую охрану возьмут также храмы

Под особую охрану возьмут также храмы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии проведения в храмах пасхальных богослужений в приграничных районах области усилят работу специальных служб, охраняющих общественный порядок. По информации комитета региональной безопасности Курской области, там будут работать в усиленном режиме сотрудники полиции, Росгвардии, добровольных народных дружин и частных охранных организаций.

Кроме того, особое внимание уделят безопасности аграриев в этих районах. В регионе стартовал весенний сев, к полевым работам приступили в том числе и в приграничье, где земледельцы обеспечены всеми необходимыми техническими ресурсами.

По итогам рабочего совещания о ходе проведения сезонных полевых работ вблизи границы районным администрациям даны рекомендации по соблюдению мер безопасности, добавили в облПравительстве.