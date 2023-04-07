В Курске почтили память погибших моряков-подводников

7 апреля на мемориале «Памяти павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошла церемония возложения венков цветов к памятнику морякам-подводникам АПРК «Курск».

Участие в мероприятии приняли представители ветеранских организаций, региональной и городской администраций, активисты и неравнодушные горожане.

— Профессия подводника с самого момента ее зарождения является одной из наиболее трудных и героических, — подчеркнул заместитель главы администрации города Сергей Котляров. — Те, кто посвятил жизнь этой службе, были и остаются примером мужества и благородства, самопожертвования и высочайшего профессионализма. Сегодня мы отдаем дань памяти всем погибшим героям-подводникам. В этот день хочется лишь одного — чтобы такие трагедии в нашей стране никогда больше не повторялись.