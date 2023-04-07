На двух улицах Курска идут дорожные работы

В настоящее время идет ремонт на участке от улицы Энгельса до Заводской Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске начались ремонтные работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время идет ремонт на участке от улицы Энгельса до улицы Заводской протяженностью 884 метра. Также дорожные работы проходят на улице Красной Армии, протяженность которой составляет более 1,7 километра, сообщили в мэрии Курска.

Напомним, в рамках БКД в этом году запланирован ремонт 36 улиц. Общая протяженность всех подлежащих ремонту объектов составляет 39 километров.

- В этом году заключено три контракта по 32 улицам, по четырем улицам контракты заключены еще в прошлом году, — рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Анатолий Лотков.

Ремонт дорожного покрытия будет проходить в несколько этапов: фрезерование, укладка асфальта в два слоя. После непосредственного ремонта дороги будет нанесена разметка и установят новые знаки. На некоторых участках будут заменены бордюры.

Для того, чтобы не создавать заторов на дорогах, дорожные рабочие проводят ремонт в вечернее время.