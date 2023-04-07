В Курской области москвича осудили за сбыт наркотиков

По данным следствия мужчина взял из тайника больше 20 кило соли Фото: Светлана ВОЛКОВА

Беловский районный суд приговорил жителя Московской области к семи годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт более 20 кило наркотических средств.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2022 года 39-летний житель Московской области, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, взял из тайника-закладки в лесном массиве близ поселка Рулитино Беловского района наркотическое вещество (синтетическую соль) общей массой более 20 кило. Это образует особо крупный размер. Свой преступный умысел он не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотики изъяты, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде мужчина свою вину не признал.

Но суд признал его виновным и дал лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.