В этом году более 1800 курских выпускников будут сдавать ЕГЭ

Также в государственной итоговой аттестации примут участие выпускники прошлых лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования примут участие 1849 выпускников курских школ.

Как сообщили в комитете образования, из них 1840 человек будут сдавать экзамен в форме ЕГЭ, в форме государственного выпускного экзамена — пять человек, в смешанной форме — четыре человека.

Для проведения государственной итоговой аттестации в Курске созданы: 11 пунктов для проведения ЕГЭ, 10 пунктов проведения экзамена на дому, т. е. для детей с ограниченными возможностями здоровья, в трех пунктах для таких детей организованы специализированные аудитории.

Также в государственной итоговой аттестации примут участие выпускники прошлых лет и студенты учреждений среднего профессионального образования. Таковых в областном центре 231человек.