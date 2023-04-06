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НовостиОбщество6 апреля 2023 16:59

В этом году более 1800 курских выпускников будут сдавать ЕГЭ

В Курске созданы 11 пунктов для проведения экзаменов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Также в государственной итоговой аттестации примут участие выпускники прошлых лет

Также в государственной итоговой аттестации примут участие выпускники прошлых лет

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования примут участие 1849 выпускников курских школ.

Как сообщили в комитете образования, из них 1840 человек будут сдавать экзамен в форме ЕГЭ, в форме государственного выпускного экзамена — пять человек, в смешанной форме — четыре человека.

Для проведения государственной итоговой аттестации в Курске созданы: 11 пунктов для проведения ЕГЭ, 10 пунктов проведения экзамена на дому, т. е. для детей с ограниченными возможностями здоровья, в трех пунктах для таких детей организованы специализированные аудитории.

Также в государственной итоговой аттестации примут участие выпускники прошлых лет и студенты учреждений среднего профессионального образования. Таковых в областном центре 231человек.