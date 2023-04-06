Куряне получили медали "Кубка Ямакаси"

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Москве прошли Всероссийские соревнования "Кубок Ямакаси" по киокусинкай (кекусин-кан) в дисциплине кумитэ. За награды боролись более 750 спортсменов из 25 регионов. Куряне завоевали "золото" и "бронзу".

Екатерина Ештокина стала лучшей среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 45 килограмм.

Дмитрий Найденов уступил в полуфинале победителю первенства мира и завоевал бронзовую медаль среди юниоров 16-17 лет в весовой категории свыше 75 кило.

Поздравляем ребят и их тренера Юлию Панькову!