Под Курском горел автомобиль

5 апреля в 14.02 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле. ЧП произошло в Глушково на улице Горького.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №24 Глушковского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи.

По прибытии приступили к ликвидации загорания. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля «Опель Астра, сообщает МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).