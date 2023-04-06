Курскую пенсионерку, которая ударила подростка лопатой, оштрафовал суд

Решение еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Постановлением Кореневского районного суда пенсионерка привлечена к ответственности за причинение физической боли ребенку ударом лопаты

В декабре прошлого года престарелая женщина ударила несовершеннолетнюю соседку по ноге металлической лопатой. Девочка испытала боль и получила телесные повреждения, установил суд.

По делу провели административное расследование, старший инспектором по делам несовершеннолетних в отношении пенсионерки составил протокол об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

В судебном заседании женщина пояснила, что попала лопатой в ногу подростка случайно, защищаясь от собаки.

И все же суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки, уточнили в пресс-службе Объединенной судебной системы.