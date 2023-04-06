Четыре курских здания признали объектами культурного наследия

В регионе осталось не так много памятников культурного наследия Фото: Светлана ВОЛКОВА

По результатам государственной историко-культурной экспертизы четыре здания в Обояни включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Как подчеркнула председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял, дома вошли в этот перечень в качестве объектов культурного наследия регионального значения.

Все они расположены в историческом центре Обояни, на улицах Ленина и Свердлова. Объекты постройки конца XIX – начала XX вв., которые представляют собой «Ансамбль "помещичьих домов"», связаны с именами известных обоянских купцов Абакумовых и Немченковых.

Включенные в реестр здания подлежат государственной охране. Любые работы, связанные с их ремонтом или реставрацией, необходимо согласовывать с комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области. Это позволит сохранить их историко-культурную ценность.