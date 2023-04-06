В Курске пройдут общегородские субботники

Курянам предстоит привести в порядок город Фото: Даниил НАЙХИН

Месячник благоустройства в городе проводится с 1 по 30 апреля.

Внести свою лепту в наведение порядка и уюта в областном центре могут все желающие. Принять участие в субботнике приглашаются руководители и коллективы учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности, а также все жители города.

В областном центре уборка пройдет во всех микрорайонах, в том числе в урочище Крутой Лог, парке на Волокно, у въезда на пляж «Здоровье», на территориях вдоль реки Тускарь напротив Утиного острова, около Центрального рынка, Курской областной клинической больницы, железнодорожного вокзала. Весь собранный мусор будет вывезен на полигоны ТБО.

Первые общегородские субботники запланированы на 8 и 22 апреля.