Курские баскетболистки повели в полуфинальной серии Премьер-лиги

В атаке Анна Буровая (№ 9). Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 5 апреля, в Курске состоялся первый матч полуфинальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион и вторая команда минувшего регулярного чемпионата курское «Динамо» принимало финишировавшего третьим московский МБА. В этой кампании клубы встречались пять раз, и перевес был в пользу столичного коллектива (3:2, с учетом Кубка). В этот раз МБА не смог дать бой динамовкам, уступив в трех из четырех четвертей. В четвертой команды разошлись миром – 18:18. Итоговый счет – 75:65 в пользу подопечных Тибо Пети.

В ТОП-5 результативных игроков «Динамо» вошли – Елизавета Комарова (18 очков), Елизавета Шабанова (14), Эзин Калу (11), Анна Буровая (десять) и Наталья Анойкина (семь). Второй матч серии, которая продлится до двух побед одной из команд, состоится 9 апреля в столичном «Баскет Холле». Начало игры в 15:00.