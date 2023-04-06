7 апреля куряне смогут бесплатно обследоваться

С собой необходимо захватить документы Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 апреля с 12:00 до 15:00 в торговом комплексе «МегаГРИНН» пройдет профилактическое мероприятие «Будь здоров!», приуроченное ко Всемирному дню здоровья. На площадке центра будет работать передвижной флюорографический кабинет. Медики областного противотуберкулезного диспансера осмотрят и проконсультируют курян.

В Центре здоровья на втором этаже бесплатно и без предварительной записи за один час все желающие смогут пройти первый этап диспансеризации. Медики Курской городской больницы №1 измерят артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, проведут спирометрию, возьмут кровь для анализа. Врач-терапевт назначит или скорректирует лечение, даст рекомендации, при необходимости направит на дополнительное обследование. Для прохождения диспансеризации понадобятся паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Также в центре проводят исследование состояния сердца с помощью кардиовизора. Этот диагностический комплекс дает значительно больше информации, чем обычная электрокардиограмма: изображение сердца выводится на экран компьютера, это позволяет моментально выявить наличие патологий.

Волонтеры-медики проведут мастер-класс по оказанию первой помощи. Также для участников мероприятии будет подготовлена развлекательная программа.