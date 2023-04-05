В Курской области участились случаи горения травы

Курянам напоминают о важности соблюдения пожарной безопасности.

На этой неделе было зарегистрировано шесть случаев горения травы, общая площадь возгораний составила 3400 м². Основной причиной был человеческий фактор.

Сотрудниками администрации города и городских округов совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы постоянно проводятся встречи с жителями частного сектора и собственниками садовых некоммерческих товариществ. Курянам разъясняют, как вести себя с открытым огнем, затрагивается и тема изменений, вступивших в силу 1 марта 2023 года.

На сегодняшний день за нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы привлечены уже шесть человек.

Сотрудники инспекции просят курян не поджигать сухую траву и мусор и рекомендуют придерживаться мер пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить в службу спасения по телефону 112.