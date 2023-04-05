Более 41 тысячи курян получат проиндексированную пенсию

Индексация производится ежегодно весной с учетом темпов роста прожиточного минимума Фото: Даниил НАЙХИН

C 1 апреля социальные пенсии проиндексированы еще на 3,3%. Индексация производится ежегодно весной с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Таким образом, индексация социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%.

В Курской области индексация затронет более 41 тысячи получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.