В Курск поступили троллейбусы "Адмирал"

Городской парк общественного транпсорта обновляется Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области продолжается обновление парка общественного транспорта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К нам уже поступили троллейбусы «Адмирал» с увеличенным автономным ходом и сейчас они постепенно выходят на обкатку по маршрутам.

Новые троллейбусы совершенно не похожи на общественный электротранспорт, колесящий по дорогам города. Из приятного для пассажиров - все троллейбусы низкопольные, оборудованы кондиционерами и USB-разъемами.