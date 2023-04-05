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НовостиЭкономика5 апреля 2023 10:19

В Курск поступили троллейбусы "Адмирал"

Машины оборудованы кондиционерами и USB-разъемами
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Городской парк общественного транпсорта обновляется

Городской парк общественного транпсорта обновляется

Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области продолжается обновление парка общественного транспорта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К нам уже поступили троллейбусы «Адмирал» с увеличенным автономным ходом и сейчас они постепенно выходят на обкатку по маршрутам.

Новые троллейбусы совершенно не похожи на общественный электротранспорт, колесящий по дорогам города. Из приятного для пассажиров - все троллейбусы низкопольные, оборудованы кондиционерами и USB-разъемами.