Курян приглашают на экскурсии в драмтеатр

Гости смогут посетить в цеха и отделы театра Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 апреля в честь 40-летия здания Курского драмтеатра проведут обновленные экскурсии! Посетителей в этот день ждут подарки, розыгрыш сертификатов и скидки на билеты. Количество мест ограничено.

Гости смогут отправиться в цеха и отделы театра, увидеть огромный механизм поворотного круга и вентиляционные установки. Им расскажут о создании рекламной и печатной продукции, о работе служб. И, конечно, участники экскурсии узнают о том, как создается спектакль, выбирается пьеса, проходят будни артиста и режиссера и многое другое! Билеты – в кассе и на сайте (https://kurskdrama.ru/). Начало в 14:00 и 16:00.