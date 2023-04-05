Курянину, застрелившему соседа, суд дал девять лет колонии

Также со стрелка взыскали компенсацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный районный суд Курска приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, застрелившего соседа из охотничьего ружья

Трагедия произошла в сентябре 2022 года. 59-летний курянин поссорился с соседом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зарядил охотничье ружье и произвел в него из окна второго этажа своего дома прицельный выстрел.

От полученные огнестрельных ранений в голову, шею и туловище сосед умер на месте.

Суд признал стрелка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Кроме того, суд взыскал с него моральный вред в пользу матери погибшего - 1 млн рублей, сестры погибшего - 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.