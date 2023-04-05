Губернатор Курской области рассказал о состоянии пострадавших во время обстрела

В ближайшие дни госпитализированных выпишут, сказал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что в результате разрывов снарядов 120-го калибра в Суджанском районе Курской области 2 апреля получили ранения семь человек, занимавшихся уборкой на местном кладбище.

- В стационаре сейчас находятся двое взрослых и трое детей, все они идут на поправку, в ближайшие дни их выпишут домой. Еще один взрослый и один ребенок получили консультацию амбулаторно. Уже восстанавливаем пострадавшие домовладения, в ближайшее время работы будут завершены, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Накануне 1 апреля под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района Курской области, здесь зафиксировано более 20 прилетов.

Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела было нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка.