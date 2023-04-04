Курское «Динамо» поспорит за путевку в финал Премьер-лиги с МБА

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

В Курске состоялся третий матч четвертьфинальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион и вторая команда минувшего регулярного чемпионата курское «Динамо» после домашнего триумфа (78:56) сенсационно оступилось в Сыктывкаре (51:56). Но на этом сюрпризы от «Ники» закончились. На домашнем паркете курянки уверенно довели серию до победы. После трех четвертей наши землячки вели с перевесом в 21 очко. И даже неудача в заключительном игровом отрезке не отразилась на итоговом успехе динамовок – 70:58 и 2:1 в серии.

В ТОП результативных игроков «Динамо» вошли – Евгения Фролкина (18 очков), Елизавета Шабанова (11), Аделина Абайбурова и Елизавета Комарова (по восемь).

Теперь в 1/2 финала курский клуб сыграет с московским МБА. Серия до двух побед стартует завтра, 5 апреля, на площадке «Динамо». Начало игры в 18:15.