В Курске врача-невролога осудили за взятки

Приговор в законную силу не вступил Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска вынес приговор врачу-неврологу за взятки.

- Судом установлено, что женщина, работая врачом-неврологом в одной из городских детских поликлиник, на протяжении пяти лет с 2016 по 2021 год получала деньги за содействие в установлении групп инвалидности, за внесение сведений в медицинскую документацию без прохождения медицинского обследования, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Приговором суда доктор осуждена по совокупности преступлений, с учетом нахождения под стражей и домашним арестом, к штрафу в доход государства в размере двух миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных медицинских учреждениях на четыре года.

Приговор в законную силу не вступил.