В Курске на призывном пункте установили автомобиль с лабораторным оборудованием

Призывники будут служить в основном в ЗВО, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 апреля в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов областного центра состоялось заседание призывной комиссии. Получившие повестки призывники сначала обходят врачей, а потом направляются на призывную комиссию, где получают решение о годности к службе.

На территории призывного пункта юноши прошли медицинское освидетельствование, сделать флюорографию.

— Совместно с региональным министерством здравоохранения приняли решение — во дворе военного комиссариата установить специализированный автомобиль с лабораторным оборудованием. Таким образом мы исключаем процесс, когда создаются огромные очереди в больницах из-за количества призывников, — сказал заместитель главы администрации города Сергей Котляров. — Соответственно, ускоряется процесс прохождения медицинского освидетельствования.

В этом году норма призыва для военкомата Центрального и Сеймского округов областного центра составит порядка 500 человек. По опыту прошлого года, большая часть призывников будет проходить срочную службу на территории Западного военного округа, заверили в мэрии.