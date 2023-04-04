8 апреля в Курске пройдет субботник

Эковолонтеры приняли решение регулярно проводить субботники на берегах реки Сейм Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске добровольцы призывают присоединиться к очистке берегов курских рек. За четыре проведенных субботника им удалось собрать больше 140 мешков мусора. Курянин Сергей Белугин рассказал:

- Мы, эковолонтеры и общественники города Курска, приняли решение регулярно проводить субботники на берегах реки Сейм, которая является не только основной водной артерией Курска и области, но и одним из основных природных богатств нашего края. Сейм и Тускарь – это «легкие» города!

Из-за безответственности многих наших граждан, которые не убирают за собой мусор после пикников и прогулок, мы вынуждены постоянно проводить здесь экоуборки. Все должны помнить и не забывать, что здоровье рек зависит прежде всего от всех нас!

Субботник – это лучший и самый простой способ выразить наше желание жить в красивом и экологически чистом мире, а кроме того, всем прекрасно известно, что вовремя убранные берега рек и озер – это один из самых действенных способов защиты водных ресурсов от мусора.

Приглашаем всех на субботники! 8 апреля сбор в 11:00 на остановке «Река Сейм». Мы все должны охранять нашу природу и бережно к ней относиться, чтобы оставить нашим детям и внукам чистую и здоровую природу!