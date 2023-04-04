В Курской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023»

Конкурсные испытания педагогов продлятся до конца апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области начался региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». Участие в нем принимает 31 педагог региона. Это учителя, которые стали лучшими в своих муниципалитетах и успешно справились с заочными испытаниями: «Медиавизитка», «Урок» и «Воспитательное событие».

Теперь продемонстрировать компетентность участникам предстоит очно и уже с незнакомыми классами. Площадками для проведения открытых уроков станут школы №5, 27, 32 и лицей №6 города Курска. Покажут педагоги свои умения и в проведении «Воспитательного события».

Конкурсные испытания педагогов продлятся до конца апреля. Из 31 претендента в финал выйдут восемь участников. Определить лучших помогут проведенные мастер-классы и участие в пресс-конференции «Вопрос Учителю года».