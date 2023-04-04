Специалисты Минприроды прокомментировали нападение волков на домашний скот под Курском

3 апреля в социальных сетях появилась информация о нападении волков на домашний скот. Как сообщили в региональном правительстве, на место выехали охотовед Рыльского района, заведующий Ивановским ветучастком и директор охотхозяйства ООО «Велье».

- Хозяин животных пояснил, что около 23 часов 2 апреля, услышал громкое блеяние овец, вышел на улицу и увидел волка, нападавшего на стадо. По словам мужчины, ему удалось спугнуть хищника, а утром он обнаружил, что погибло шесть животных, - рассказали чиновники.

Специалисты Минприроды обследовали территорию угодий: владелец живет в 250 метрах от леса. Во время осмотра следов волков не обнаружили. На территории хозяйства складируются шкуры животных. Специального места для их хранения не выделено, территория в неухоженном состоянии.

Сотрудники регионального Минприроды продолжат обследовать территорию. В случае обнаружения мест обитания волков будет решаться вопрос о регулировании численности хищников.