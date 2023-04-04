Куряне могут пройти курс «Готов к санитарной обороне»

Занятия проходят в небольших группах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области первыми в России возобновили прохождение курса «Готов к санитарной обороне». Первую помощь могут оказывать люди, не имеющие медицинского образования. Она включает в себя ряд мероприятий, выполняемых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях.

Благодаря оказанию первой помощи уменьшается риск угрозы жизни и здоровью пострадавшего до прибытия бригады скорой или поступления в больницу. Такого вида помощь не подразумевает использование медицинских инструментов, лекарственных препаратов и сложные манипуляции.

Бесплатные тренинги проводят врачи анестезиологи-реаниматологи областной больницы при поддержке Министерства здравоохранения Курской области. В 2023 году обучение прошли педагоги и сотрудники ряда курских школ, детских садов и различных предприятий.

Задания охватывают основные клинические состояния и помогут сориентироваться в реальной жизни.

Инструкторы Российского Красного Креста в этом году уже провели занятия более чем для 400 курян. Информация о наборе в учебные группы размещается в социальных сетях Курского регионального отделения Красного Креста https://vk.com/rusredcross46. Ближайшие курсы пройдут 8 апреля