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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 5:19

Чиновника из Курской области осудили после смерти маленького ребенка

Председателя комиссии по делам несовершеннолетних признали виновным в халатности
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт СУ СКР по Курской области.

Фото: сайт СУ СКР по Курской области.

Бывшего председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Железногорского района осудили за халатность, которая привела к смерти ребенка.

Как установило следствие, с 1 ноября 2019-го по 16 марта 2021 года чиновник выносил штрафы и предупреждения жительнице Железногорского района за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Однако никаких проверок условий жизни семьи не проводил. В итоге 15 марта 2021-го женщина облила своего маленького сына бензином и подожгла его. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.