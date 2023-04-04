Чиновника из Курской области осудили после смерти маленького ребенка

Фото: сайт СУ СКР по Курской области.

Бывшего председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Железногорского района осудили за халатность, которая привела к смерти ребенка.

Как установило следствие, с 1 ноября 2019-го по 16 марта 2021 года чиновник выносил штрафы и предупреждения жительнице Железногорского района за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Однако никаких проверок условий жизни семьи не проводил. В итоге 15 марта 2021-го женщина облила своего маленького сына бензином и подожгла его. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.