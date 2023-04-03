Житель Курской области перевел мошенникам 150 тысяч рублей

Очередной жертвой дистанционных мошенников стал 19-летний житель Железногорска. Молодому человеку сообщили, что неизвестные оформили на него кредит в 360 тысяч рублей. Чтобы деньги не ушли аферистам, необходимо срочно заблокировать займ. Испуганный парень согласился выполнить условия мошенников.

Сначала голос в трубке попросил установить специальную программу на телефон. Затем - продиктовать три последние цифры на оборотной стороне карты. В этот момент со счета железногорца списали пять тысяч рублей, но банк тут же заблокировал карту. Тогда аферист предложил перевести деньги на якобы безопасный счет. Молодой человек и в этот раз исполнил все по инструкции и отправил мошенникам более 100 тысяч рублей. После списания денег юноша осознал, что его развели по классической схеме. Положил трубку и обратился в полицию. Однако общий ущерб составил более 150 000 рублей.

Правоохранители в очередной раз предупреждает: если вам звонят из банка с сообщением о якобы подозрительной активности на счете, уточните фамилию, имя и должность говорящего. Положите трубку и самостоятельно позвоните в банк. Помните, что настоящие сотрудники никогда не будут просить перевести деньги на продиктованные счета.