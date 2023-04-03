Весной в Курской области призовут в армию две тысячи человек

Весенняя призывная кампания в Курской области стартовала. Она завершится к 15 июля. Как сообщили в облправительстве, в регионе призовут около двух тысяч человек. В основном они будут проходить военную службу в границах Западного военного округа, в том числе и в Курске.

Небольшую часть курян направят в ВМФ и войска российской гвардии, они могут служить за пределами зоны ответственности Западного военного округа. Около 10% новобранцев отправят в учебные подразделения. После окончания которых будут продолжать службу в различных точках России.

- Непосредственная отправка команд в войска запланирована на конец апреля. В зону проведения специальной военной операции призывники и военнослужащие, уволенные со службы, направляться не будут, - отметили власти.