В Курской области утонул 62-летний мужчина

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

В Курской области утонул пожилой мужчина. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 3 апреля в 9:45 дежурному поступило сообщение о происшествии на водоеме в Большесолдатском районе. На место выехали спасатели, полицейские, медики. Через пять минут после звонка, в 9.50, местные жители вытащили из воды тело 62-летнего мужчины. Причины и обстоятельства случившегося пока что не известны.

Сотрудники ГУ МЧС по Курской области просят жителей региона быть внимательными и осторожными. При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».