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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:55

Выпускники из приграничья Курской области смогут выбрать, в какой форме сдавать итоговые экзамены

Ранее подобный порядок был утвержден для учебных заведений вновь присоединенных территорий
Анна ГРЕБЕНКИНА

Выпускники школ, которые находятся в приграничных районах Курской области, теперь смогут выбрать, в какой форме проходить государственную итоговую аттестацию – в формате ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 3 апреля.

Ранее подобный порядок был утвержден для учебных заведений вновь присоединенных территорий. Однако Правительство России решило распространить эту практику и Курскую область.

По словам губернатора, область направила в Минпросвещения информацию о 88 школах и 23 филиалах в приграничных районах, где обучаются более 1 200 учеников 9-х классов и более 450 одиннадцатиклассников.

- После принятия решения о применении нового порядка прохождения государственной итоговой аттестации разместим дополнительную информацию, - добавил Старовойт.