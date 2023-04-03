С администрации Курска взыскали 80 тысяч в пользу покусанного собакой ребенка. Об этом сообщила региональная прокуратура 3 апреля.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в июле 2022-го. На детской площадке, расположенной на проспекте Надежды Плевицкой, на двухлетнего мальчика напала собака. Из-за укусов животного ребенку потребовалась медицинская помощь. Согласно объяснениям матери малыша, лечение ребенок перенес тяжело. К тому же, физические страдания сопровождали и моральные.

- Вопросы организации отлова животных на территории Курска были отнесены к полномочиям городской администрации. Сам факт нападения собаки стал возможным в связи с непринятием органом местного самоуправления достаточных мерк к организации отлова безнадзорных животных, - отметили в прокуратуре.

Иску надзорного ведомства суд удовлетворил. С администрации взыскали компенсацию морального вреда.