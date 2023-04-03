За выходные более 600 курян подали заявление о приеме в 1 класс через электронный сервис

1 апреля началась приемная кампания по записи ребенка в школу. Как сообщили в пресс-службе правительства Курской области, за выходные более 600 курян уже подали заявление через портал Госуслуг.

Заполнить форму родители могут в личном кабинете. Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест.

Для оформления заявления нужны:

- данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка (они автоматически подтянутся из личного кабинета);

- номер или название учебного заведения;

- сведения о регистрации (если они есть в профиле, форма «предложит» их для выбора);

- информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в выбранной школе;

- документы, подтверждающие право на льготы. Их оригиналы нужно будет принести в школу. В личный кабинет придет соответствующее уведомление.

Подать заявление в учебное заведение рядом с домом или в то, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября.

Решение о зачислении будет принято в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет.

В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.