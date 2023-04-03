В Курске при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

1 апреля в Курской области произошло три аварии, в которых травмы получили семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, поздним вечером субботы, примерно в 23:45, около дома № 43 по улице Ленина Курска столкнулись две легковушки. Автомобилем «Хендай Акцент» управляла 20-летняя девушка. Она ехала со стороны улицы Радищева в сторону Кати Зеленко. За рулем второй машины - «Ниссан Тиана» - находился 19-летний парень. В результате столкновения пострадали: водитель «Хендай» и трое ее пассажиров - 25, 24 и 18 лет. Всех доставили в городскую больницу № 4. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Днем того же дня, приблизительно в 13:25, на проспекте Ленинского Комсомола в Курске случилась еще одна авария. Автомобиль «Рено Кангу» под управлением 47-летнего водителя двигался по Льговскому переулку в строну ПЛК. Иномарка столкнулась с ВАЗ-21140. Отечественной машиной управляла 31-летняя девушка. От удара пострадала водитель ВАЗа и ее 36-летний пассажир.

А в Курчатовском районе 50-летняя автомобилистка не справилась с управлением, и «Деу Матиз» слетела в кювет. Авария произошла примерно в 7.30 на 16 км автодороги «Иванино - Николаевка». В больницу попала пассажирка 39 лет.