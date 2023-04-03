Семьям участников СВО из Курска окажут помощь в городском Центре занятости населения

На базе курского Центра занятости населения создали Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

В центр могут обратиться супруги или родители наших военных. Им окажут услуги по профориентации и помогут с трудоустройством. При необходимости - посодействуют в социальной адаптации. Специалисты также предлагают бесплатное обучение новой профессии или повышение квалификации имеющейся специальности. Две женщины уже отучились на парикмахера и соцработника.

– Альтернативный вариант организации занятости – создание собственного бизнеса. Так поступила одна из соискательниц после консультаций в центре. Супруга участника СВО занялась предпринимательской деятельностью, оформив статус плательщика налога на профессиональный доход, - отметили в мэрии.

Обратиться в Центр поддержки членов семей мобилизованных можно по адресу: Курск, Красная площадь д.8, 3 этаж, каб. 322.

Телефоны для связи: +7 (4712) 70-02-92, тел. горячей линии: 8-910-272-94-20.

Режим работы: понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.