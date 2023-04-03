45-летняя курянка хотела продать платье дочери, а стала жертвой мошенников

45-летняя жительница Курска решила продать выпускное платье дочери. Она разместила объявление на популярном сайте. Вскоре на связь вышел потенциальный покупатель. Незнакомец предложил продолжить общение не на официальной платформе, а в мессенджере. Там он попросил оформить доставку товара, пообещав оплатить полную его стоимость.

На телефон курянки пришла ссылка, перейдя по которой она заполнила все поля, в том числе реквизиты своей кредитной карты. Вместо зачисления денег женщина увидела списание 17 тысяч рублей. За разъяснениями она обратилась к покупателю. Незнакомец, сославшись на техническую ошибку, попросил повторить процедуру.

В этот момент жительница Курска наконец-то заподозрила неладное. Открыла банковское приложение и увидела несколько операций по списанию средств на общую сумму 100 тысяч рублей. Курянка позвонила в финансовое учреждение и попросила заблокировать счет, а затем обратилась в полицию.

Как сообщили в региональном УМВД, по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Курян просят проверять рейтинг продавца и читать отзывы других клиентов, а также ни в коем случае не предоставлять персональные данные посторонним.