В Курске откроется выставка о малой Родине

Выставка «Вдохновение» откроется в Курске 5 апреля в 16.00 в выставочном зале концертно-творческого центра «Звёздный» (Красная площадь, 2/4). Автор работ - уроженец города Щигры, самодеятельный художник-живописец Александр Варенцов.

В экспозиции представлено около 150 работ. Ее основу составляют пейзажи родного края, выполненные в разные времена года – это уголки малой Родины, город Щигры, бескрайние просторы полей, уходящие в даль дороги, золотая рожь.

- Живописные полотна автора удивительным образом передают абсолютную тишину зеркальной глади пруда, звонкое многоголосье щебета птиц, дурманящий аромат свежей травы и пряность опавших листьев. Все эти художественные образы очень талантливо и правдиво реализованы автором на своих холстах, - отмечают организаторы.

Выставка продлится до 17 апреля.